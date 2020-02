Ladri in azione al mercato coperto in via dei Bastioni: nuovo furto notturno, commercianti esasperati - FOTO

Ennesimo furto notturno all'interno del mercato coperto in via dei Bastioni. Nella notte, infatti, alcuni ladri sono entrati nella struttura ed hanno rubato merce e soldi, oltre ad aver danneggiato i box dei commercianti. I malviventi sono riusciti ad introdursi all'interno del mercato tramite un foro praticato nel muro di cartongesso.

Una volta all'interno, ci spiega la titolare di uno dei box colpiti dal furto, hanno danneggiato il registratore di cassa che è inutilizzabile, rubato qualche moneta e portato via anche della merce come prosciutti ed alimenti in un altro stallo di vendita oltre ad aver provocato anche altri danni.

I commercianti del mercato coperto, spiega la donna, sono ormai esasperati: i furti sono ormai periodici e provocano danni ingenti ai venditori, considerando che non ci sono allo stato attuale nè telecamere di sorveglianza nè un sistema d'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi e per avviare le indagini.