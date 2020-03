Tentano un furto in una macelleria di Pescara: arrestati dalla polizia

Due persone, I.G. 37enne e R.C. 30enne di Pescara, sono state arrestate la notte scorsa dalla polizia di Pescara con l'accusa di furto aggravato. Gli agenti sono interventi in via Salara Vecchia dove hanno notato la presenza della coppia, un uomo e una doona, vicino ad una macelleria.

Alla vista degli agenti, i due hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati. Dagli accertamenti condotti si è scoperto che con l'ausilio di una sbarra di ferro ed un coltello stavano cercando di entrare nell'attività per compiere un furto, danneggiando una porta vetrata posta lateralmente rispetto all'ingresso. Arrestati, sono stati portati nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima avvenuto questa mattina, con il giudice che ha convalidato l'arresto. Tenendo conto che i due hanno anche violato il decreto del Governo per il Coronavirus e sono già noti alle forze dell'ordine per reati simili, ora si trovano agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.