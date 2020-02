Compiono furto in casa ma vengono intercettati dai carabinieri e parte l'inseguimento, un arresto

Un uomo è stato tratto in arresto dai carabinieri dopo essere stato sorpreso subito dopo un tentato furto in un'abitazione a Loreto Aprutino.

A finire in manette è stato C.N. 48 anni il quale, insieme a un complice minorenne, ha cercato di rubare due fucili in una casa.

Ad allertare le forze dell'ordine è stata una chiamata al 112 con la quale veniva segnalato un furto in atto in via Cappuccini. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno intercettato l'automobile dei ladri in fuga, una Seat Ibiza, e ne è scaturito un inseguimento terminato dopo un paio di chilometri.

Il veicolo è stato bloccato e il conducente arrestato. Per il suo complice, anch'egli nell'abitacolo, è scattata la denuncia in stato di libertà perché minorenne.