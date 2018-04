Rubò libri e integratori a Megalò, condannato giovane pennese

L'uomo era finito in manette con due complici. Il tribunale di Chieti ha inflitto al trio pene che vanno dai 3 anni e 2 mesi a 1 anno, fino ad arrivare ai 6 mesi (con il patteggiamento). L'accusa per tutti è di furto aggravato in concorso