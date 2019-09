Svaligiata una gioielleria di Villa Raspa di Spoltore, banda di ladri in fuga

Furto in una gioielleria di Villa Raspa di Spoltore.

Il colpo è stato messo a segno in via Italia all'aba di ieri mattina, martedì 17 settembre, intorno alle ore 5.

Ad agire, nella gioielleria "Mezzanotte" sono è stata una banda di 5 persone come mostrano i video delle telecamere di videosorveglianza. All'apparenza sembrano tutti giovani.

I malviventi, tutti con il volto coperto e indossando dei guanti, hanno prima divelto la serranda e subito dopo sfondato la vetrina di ingresso con un mattone. Nonostante fosse scattato l'allarme i ladri non hanno desistito e con molta rapidità sono entrati e hanno rubato rapidamente diversi gioielli e monili in oro. Subito dopo sono fuggiti a bordo di un'automobile.

Il bottino è di circa 10mila euro.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che si stanno occupando delle indagini utili all'identificazione dei malviventi. A distanza di poco tempo è stata anche assaltata una gioielleria di Marina di Città Sant'Angelo e si teme che gli autori possano essere gli stessi.