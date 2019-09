Furto con spaccata in una gioielleria di Marina di Città Sant'Angelo, ladri in fuga

Un furto, a pochi minuti di distanza da quello di Villa Raspa di Spoltore, è stato commesso a danno di una gioielleria di Marina di Città Sant'Angelo all'alba di ieri mattina, martedì 18 settembre.

Il colpo è stato messo a segno nel punto vendita Torelli dove sempre una banda composta da 5 persone ha agito intorno alle ore 5:30.

I ladri, anche in questo caso nel giro di pochi minuti, hanno prima divelto la serranda del negozio, poi hanno rotto il vetro della porta di ingresso e infine hanno sfondato la doppia porta in ventro antisfodamento. Come a Villa Raspa di Spoltore la banda ha agito rapidamente visto che è scattato l'allarme nebbigeno che ha limitato l'azione dei malviventi che hanno rubato oggetti e monili in oro solo dalle vetrine più prossime all'ingresso. Poi sono fuggiti a bordo di un'automobile.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando delle indagini utili a risalire agli autori del furto con spaccata.