Rubano gasolio in una ditta: arrestati

Li hanno beccati con 225 litri di gasolio rubati dai mezzi di un'azienda di autotrasporti del pescarese. Per questo, due romeni rispettivamente di 61 e 47 anni sono stati arrestati dai carabinieri.

L'altra sera i militari hanno effettuato alcuni controlli stradali ed a Rancitelli, in via Lago di Campotosto, hanno fermato la vettura Mercedes con a bordo i due uomini. Durante la perqusizione, sono state rinvenute 8 taniche 5 delle quali vuote. Trattenuti negli uffici della Compagnia di Pescara, sono stati processati per direttissima e condannati rispettivamente al carcere ed all'obbligo di firma.