Sorpreso a rubare un furgone in piena notte, uomo arrestato dai carabinieri

Un uomo è stato tratto in arresto dai carabinieri la notte scorsa dopo essere stato sorpreso a rubare un furgone in strada.

Il ladro, A.L. 52 anni di Cerignola, è stato arrestato dai militari del Nor-Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara nella flagranza del reato di furto aggravato.

I carabinieri sono stati allertati da un cittadino che ha chiamato al 112 per segnalare alcuni rumori sospetti provenienti dalla via sottostante la sua casa.

Nel giro di pochi minuti i militari dell'Arma sono arrivati in via Milano a Villaraspa di Spoltore dove hanno sorpreso l’uomo, probabilmente giunto dalla provincia di Foggia proprio allo scopo di compiere il furto, subito dopo aver forzato il blocco di accensione di un furgone Iveco ed essersene impossessato. Immediatamente bloccato, il 52enne è stato sottoposto a perquisizione personale nel corso della quale è stato anche trovato in possesso di una centralina elettronica per l’avvio di veicoli nonché di una ricetrasmittente, entrambi perfettamente efficienti.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il veicolo è stato riconsegnato al proprietario. L’arrestato invece, assolte le formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Pescara a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha disposto la carcerazione.