Sorpreso con arnesi da scasso e droga su un'auto rubata a Pescara

È stato sopreso e fermato a Fossacesia dai carabinieri su un'auto dentro alla quale trasportava arnesi da scasso e centraline elettroniche per la messa in moto delle vetture e una discreta quantità di droga (15 grammi), marijuana nello specifico.

Dal successivo controllo, come riferisce ChietiToday, è emerso come l'uomo viaggiasse su una Fiat Panda risultata rubata a una giovane donna di Pescara.

Per questi motivi, un uomo di origine albanese, Armand Hasa, 30 anni, è stato arrestato dai militari dell'Arma.

Ora dovrà rispondere delle accuse di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, possesso di documenti falsi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 30enne è stato avvistato nella tarda serata di mercoledì, quando i carabinieri della compagnia di Lanciano, diretti dal capitano Vincenzo Orlando, erano impegnati in un servizio di prevenzione finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio. All'improvviso, hanno notato una Fiat Panda 4x4 che procedeva a velocità sostenuta verso la costa e hanno iniziato a pedinare l'auto, avviando un controllo sulla targa. È emerso immediatamente che l'auto era stata rubata la notte precedente a una giovane donna di Pescara, così i militari si sono lanciati all'inseguimento. La Panda è stata fermata nel centro abitato di Fossacesia, dove i carabinieri hanno intimato l'alt, procedendo a identificare il conducente.