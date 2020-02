Banditi fanno esplodere bancomat a Torre de' Passeri: ingente il bottino

Malviventi in azione nella notte a Torre de' Passeri. Una banda di ladri, infatti, ha fatto saltare in aria lo sportello bancomat della banca popolare di Bari ex Caripe. I malviventi hanno utilizzato probabilmente un ordigno artigianale posizionato davanti lo sportello, che è esploso permettendo loro di portare via il denaro.

Il bottino sarebbe ingente, di circa 50 mila euro considerando che era stato caricato per il fine settimana. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Popoli, arrivati sul posto con gli artificieri che hanno bonificato la zona da eventuali residui esplosivi ed i vigili del fuoco allertati dai cittadini, svegliati dal boato. La banda sarebbe fuggita utilizzando un furgoncino. Indizi utili potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza.