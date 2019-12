Finge di aiutare anziana a risalire la spesa in casa ma prova a derubarla, lei urla e la fa arrestare

Ha avvicinato una anziana facendo finta di volerla aiutare a riportare la spesa nella sua casa a Ortona ma in realtà la sua intenzione era quella di derubarla.

Ma la donna, dopo essersi accorta delle reali intenzioni, ha urlato attirando l'attenzione di altre persone e consentendo l'arresto.

A finire in manette, come riferisce ChietiToday, è stata V.B., una pescarese di 39 anni già nota alle forze dell'ordine.

ll fatto è avvenuto ieri, lunedì 16 dicembre, verso ora di pranzo. La 39enne, pensando di poter trovare in casa contanti e oggetti preziosi, si è avvicinata alla donna e con la scusa di aiutarla a portare in casa i pesanti sacchi della spesa è entrata nella sua casa dove, dopo averla distratta, ha tentato di aprire alcuni cassetti alla ricerca di oggetti e denaro da rubare. Ma i movimenti sospetti non sono sfuggiti alla pensionata che intuite le reali intenzioni della donna, ha iniziato a gridare, mettendola in fuga. Il resto lo hanno fatto i vicini di casa che, sentendo le urla e dopo essersi accorti di quanto stesse accadendo, hanno immediatamente allertato il 112.

Nella zona, poco dopo, sono giunti i carabinieri che hanno bloccato V.B. prima che facesse perdere le proprie tracce. È stata tratta in arresto per il reato di tentato furto in abitazione. La 39enne, appartenente a una nota famiglia rom di Pescara e già nota alle forze dell'ordine, è stata trattenuta una notte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Ortona.

Questa mattina è stata accompagnata in tribunale a Chieti dove il suo arresto è stato convalidato su richiesta del Pm di turno. Così la 39enne è finita agli arresti domiciliari.