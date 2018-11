Rubano cosmetici nel centro commerciale, minori fermate dalla vigilanza e denunciate

Hanno prelevato i prodotti dagli scaffali di un negozio di cosmetici per poi nasconderli in una borsa a tracolla. Il loro atteggiamento, però, non è sfuggito agli addetti alla vigilanza, che le hanno seguite e fermate, per poi richiedere l'intervento della Squadra Volante di Chieti.

È successo ieri pomeriggio nel centro commerciale Megalò, e le protagoniste sono 2 minori del Pescarese, beccate in flagrante con ben 24 confezioni.

Le ragazze sono state denunciate a piede libero e riaffidate ai rispettivi genitori, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al punto vendita.