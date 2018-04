Furto di cosmetici all'Iper: arrestate due ragazze

Un tentativo di furto è stato messo in atto da due ragazze di nazionalità romena, S.F.A. di 28 anni e M.G. di 32 anni. I loro obiettivi erano alcuni articoli di cosmetica per un valore complessivo di circa 250 euro. Sono stati gli addetti alla vigilanza del centro commerciale a fermare la coppia di donne già censurate con la refurtiva nascosta in una borsa schermata.

Processate per direttissima, sono state condannate a quattro mesi ciascuna e poi rimesse in libertà. L'arresto è stato eseguito dagli uomini del comando dei Carabinieri di Città Sant'Angelo diretti dal comandante Sergio De Medio.