Furto notturno al Centro Universo di Silvi, ignoti rubano alcuni computer

Furto nella notte al centro commerciale "Universo" di Silvi Marina. Ignoti sono riusciti a entrare dentro utilizzando molto probabilmente un'auto come ariete. È stato preso di mira il negozio "Unieuro", dal quale i ladri hanno portato via alcuni computer che erano esposti in vetrina.

I malviventi hanno agito sfondando l'ingresso con la macchina e impossessandosi, in pochi minuti, dei pc custoditi all'interno dell'attività commerciale. Subito dopo sono scappati.

Il bottino ammonta ad alcune migliaia di euro. La scoperta è stata fatta stamane dagli addetti alla vigilanza. Sul posto i carabinieri di Silvi, che hanno già avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili.