Ruba capi d'abbigliamento in un centro commerciale, arrestato uomo domiciliato a Pescara

Un uomo è stato tratto in arresto oggi, venerdì 19 ottobre, dai carabinieri di Barberino di Mugello in provincia di Firenze.

Nello specifico, a finire in manette è stato un uomo di 30 anni di nazionalità rumena domicliato a Pescara, che è stato sopreso dopo aver commesso un furto in un centro commerciale.

Il 30enne aveva infatti rubato diversi capi d'abbigliamento da un negozio Polo Ralph Lauren situato all'interno dell'outlet dopo aver rimosso le placche antitaccheggio.

Ma i militari dell'Arma l'hanno fermato e recuperato e riconsegnato la refurtiva, del valore totale di 370 euro, al proprietario.