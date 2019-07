VIDEO | Ruba bici in pieno centro a Pescara, il filmato in diretta del furto

Nuovo episodio di microcriminalità in pieno centro a Pescara.

Come mostra un video registrato da un residente di via Quarto dei Mille (che nel frattempo ha lanciato l'allarme chiamando la polizia), un uomo nella tarda serata di ieri, domenica 8 luglio, ha prima adocchiato le biciblette che erano legate a due rastrelliere all'incrocio con corso Vittorio Emanuele II e subito dopo è entrato in azione. Ha prima provato a rubare una bici ma poi non riuscendo nel suo intento ha cambiato tattica. Ha prima staccato il telaio di uno dei mezzi a due ruote e poi da un altro ha smontato, in pochi secondi la ruota. In questo modo ha rimontato la ruota sottratta sul telaio e tranquillamente si è allontanato dalla zona nonostante ci fossero sia pedoni, ciclisti e automobili in transito.

Ma tutta la scena è stata ripresa da un residente la cui bici ha fatto la stessa fine poche settimane fa.