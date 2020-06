Ruba i bagagli ad una passeggera alla stazione di Pescara: denunciato

Proseguono i controlli serrati nelle stazioni ferroviarie di Abruzzo, Marche ed Umbria da parte della polizia ferroviaria. Nelle ultime 48 ore, in particolare, sono stati eseguiti diversi interventi nelle varie stazioni fra cui la denuncia di un uomo, cittadino italiano, che ha rubato il bagaglio di una passeggera alla stazione di Pescara.

Gli agenti sono intervenuti anche ad Ancona, dove sono state rintracciate tre persone in stato d'ebrezza ed allontanate. Per loro è scattato il daspo urbano mentre nella stazione di San Benedetto del Tronto è stato rintracciato un minore che si era allontanato dalla comunità per minori di Ascoli che lo ospitava.

L’attività operativa, resa ancora più accurata per la particolare situazione legata all’emergenza Covid-19, ha portato dall'inizio del mese di giugno, al controllo 3.781 persone, di cui 12 indagate in stato di libertà. 850 le pattuglie impegnate in stazione e 104 quelle automontate, impiegate prevelentemente su itinerarti e stazioni prive di presidio fisso di polizia ferroviaria.