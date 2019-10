Tenta di rubare un'auto in via Thaon de Revel: arrestato dai carabinieri

Ha tentato di rubare una Bmw dopo aver forzato lo sportello ed il sistema di accensione, ma è stato sorpreso in flagranza di reato dai carabinieri ed arrestato. In manette è finito un 26enne sudamericano F.V.J.C. per furto aggravato. L'episodio è avvenuto ieri notte in via Thaon de Revel, dove i carabinieri del Nor lo hanno notato mentre stava per accendere la vettura e darsi alla fuga.

A seguito delle indagini, i militari hanno scoperto che aveva tentato di rubare anche una Nissa Juke senza però riuscire nell'interno. È stato bloccato dopo alcuni tentativi di fuga. Ora si trova in carcere a Pescara. Qualche giorno fa sempre i carabinieri avevano arrestato un foggiano che aveva tentato di rubare un furgone a Spoltore.