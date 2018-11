Ruba un'auto a Pescara ma la polizia lo insegue in autostrada fino a Termoli

Aveva poco prima rubato un'automobile a Pescara e una volta entrato in autostrada aveva forse pensato di averla fatta franca.

Ma l'autore del furto non ha fatto i conti con la polizia stradale di Vasto Sud che ha intercettato il mezzo rubato in direzione sud sull'A14.

Gli agenti hanno inseguito il veicolo oggetto di furto fino a Termoli e poi, una volta usciti dall'autostrada, lungo la Nazionale Adriatica.

Sulla Statale sono arrivati anche i poliziotti della locale Squadra Volante in appoggio ma, giunti nei pressi del confine con la Puglia, il ladro ha deciso di abbandonare l'automobile scappando nelle campagne della zona facendo perdere le sue tracce.

Mentre il veicolo è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario.