Prende chiave dell'auto e la ruba mentre lavora in casa come elettricista, 27enne arrestato

La polizia della Questura di Foggia ha tratto in arresto ieri, martedì 25 settembre, un giovane di Pescara che è stato intercettato in via Crispi a bordo di un'auto rubata a Montesilvano.

Nello specifico, a finire in manette è stato Alfio Angelo Diodoro Mazza, pescarese di 27 anni che ora dovrà rispondere del reato di furto aggravato di autovettura.

Il giovane è stato "beccato" ieri mattina presto quando intorno alle 6, la sala operativa degli allarmi satellitari indicava le coordinate di un’autovettura Ford Fiesta rubata a Montesilvano la notte prima. Per questa ragione gli agenti della polizia di Stato del reparto Volanti della Questura di Foggia si sono portati sul posto.

Individuato il mezzo rubato, al bordo del quale c'erano 2 uomini, i poliziotti hanno proceduto a fermarlo in via Crispi. Il conducente ha subito detto agli agenti di aver preso in prestito l'auto da un'amica, ma colei che aveva denunciato il furto dell'auto ha negato questa versione e al contrario ha indicato come i suoi sospetti fossero ricaduti proprio sul giovane pescarese.

Questo perché, qualche tempo prima, dalla casa della donna era sparita la seconda chiave dell'auto proprio nel periodo in cui il 27enne aveva eseguito alcuni lavori nell'abitazione come elettricista.

Messo con le spalle al muro, il ladro/elettricista ha così confessato le sue responsabilità.

Per il 27 è scattato l'arresto e dopo le fomalità di rito è stato accompagnato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Mentre il passeggero che era nell'auto, non essendo coinvolto in modo diretto nel furto è stato indagato in stato di libertà, dato che nell'abitacolo sono stati ritrovati arnesi atti allo scasso.

La Ford Fiesta rubata è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.