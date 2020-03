Ruba due auto e durante la fuga si schianta contro il muretto di un'abitazione ai Colli: arrestato

Pomeriggio di follia ieri 23 marzo per un 50enne di Penne, D.N.R. arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato continuato. Gli agenti sono intervenuti in via Colle di Mezzo dove era stata segnalata una violenta lite in strada e qui hanno trovato un'autovettura di traverso ai margini della carreggiata e divere persone fra cui un uomo che, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga divincolandosi dagli altri presenti. Bloccato ed identificato, si trattava del 50enne che in stato di ebrezza nel primo pomeriggio aveva rubato un'auto a Penne, una Lancia Musa per poi abbandonarla a Cappelle Sul Tavo dove ha rubato un'altra vettura, una Lancia Y con la quale si è diretto verso Pescara a forte velocità.

Una volta giunto in via Colle di Mezzo all'altezza del cimitero, ha sorpassato un'auto e perdendo il controllo della vettura è finito contro il muretto esterno di un'abitazione. A quel punto ha tentato la fuga a piedi, e dopo aver strattonato la proprietaria dell'abitazione uscita per trattenerlo è stato fermato da un'automobilista che lo ha bloccato fino all'arrivo delle pattuglie della squadra volante, reparto prevenzione crimine e polizia stradale. Arrestato, ora si trova in carcere.