Tenta di rubare salumi e formaggi al supermercato: scoperta e denunciata

Tenta di rubare salumi e formaggi al supermercato, ma viene scoperta. Nei guai è finita una giovane pescarese, già nota alle forze dell'ordine per altri furti. È stata scoperta dalla guardia di vigilanza Coopservice, che l'ha fermata chiamando i carabinieri. Il fatto si è verificato al Centro d'Abruzzo.

Come riporta ChietiToday, la ragazza è entrata nell'esercizio commerciale con un passeggino e ha cercato di sottrarre due forme di formaggio e diverse confezioni di prosciutto cotto, crudo e salame, per un valore di circa 105 euro. Me le è andata male, e alla fine ha rimediato una denuncia.