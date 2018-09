Ruba alimenti al Carrefour da barattare con la droga: arrestato

Lo hanno sorpreso in possesso di 16 confezioni di prodotti alimentari appena rubati dal Carrefour di Porta Nuova, da utilizzare probabilmente come baratto per dosi di stupefacenti. In manette è finito V.G.D.E.,tossicodipendente originario di Santo Domingo noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio.

Gli agenti che erano in zona per una perlustrazione hanno notato il suo comportamento nervoso all'uscita dal supermercato e lo hanno fermato. Aveva anche tentato di nascondere un vasetto di Nutella sotto un furgone. Anche le immagini delle telecamere hanno immediatamente confermato il furto. L'uomo fra l'altro è destinatario di un foglio di via da Pescara fino al 2021. Ora si trova in carcere.