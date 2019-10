Furto aggravato in un cantiere, giovane arrestato dalla polizia

Un 23enne romeno, M.N.,. è stato arrestato ieri sera dalla Squadra Volante di Pescara, in flagranza di reato, per furto aggravato.

Il giovane stava rubando del materiale edile nel cantiere adiacente all’università, in via Falcone e Borsellino. Gli agenti lo hanno beccato mentre aveva caricato 7 profili in alluminio su un triciclo a pedali dotato di carrello-appendice.

È stato poi accertato che lo straniero, avvalendosi di alcuni arnesi da scasso (piccone, 2 cacciavite, 1 tronchese, 2 tenaglie di ferro, 1 pinza, 1 chiave inglese, guanti in lattice e tela), aveva danneggiato le barriere in acciaio perimetrali al cantiere per riuscire a farvi accesso, e aveva poi caricato il materiale sul carrello del proprio mezzo.

Il ragazzo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio per direttissima che avrà luogo oggi in mattinata.