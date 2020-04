Furti violenti in serie nei supermercati di Pescara: individuato ed arrestato dalla polizia

Un cittadino del Gambia di 22 anni, K.S., è stato arrestato dalla polizia di Pescara in quanto responsabile di una serie di furti nei supermercati della città. Al giovane vengono attribuiti almeno sette episodi, avvenuti fra il novembre 2019 e il 12 aprile scorso. Attualmente risultava senza fissa dimora e grazie alle immagini delle telecamere ed alle testimonianze dei presenti durante i furti, si è riusciti ad identificarlo.

Il 22enne rubava buone quantità di merce alimentare, ed in alcuni casi per sottrarsi ai controlli ha minacciato ed aggredito il personale di sicurezza dei supermercati. Ora si trova in carcere.