Furti per oltre 100 mila euro e ricettazione: sgominata banda criminale

Sono in totale sette le persone di nazionalità italiana tratte in arresto dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti, commessi in imprese e cantieri della Valpescara, e ricettazione nell'ambito dell'operazione Multipla. A eseguire gli arresti (tre in carcere, una agli arresti domiciliari, due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e un obbligo di dimora) sono stati i militari dell'Arma della Compagnia di Popoli, il Nor di Popoli coadiuvati dai colleghi delle Compagnie di Pescara, Montesilvano, Gioia del Colle e i Nuclei Cinofili di Chieti ed Ecologico di Pescara.

Le indagini, dirette dal sostituto procuratore della Repubblica, Andrea Papalia, sono partite a maggio dello scorso anno quando un uomo che conduceva un veicolo, una Fiat Multipla, carico di rame di provenienza illecita venne controllato. Dalle successive indagini è stato appurato come il soggetto facesse parte di un sodalizio criminale stabilmente impegnato nella commissione di furti (10 in totale quelli accertati) di rame e materiale ferrosonelle province di Pescara e L'Aquila che poi veniva portato in un capannone di Montesilvano. Gli accertamenti hanno anche consentito di definire il ruolo di ognuno dei 7 componenti, delle province di Pescara, Bari e Napoli, e di individuare il centro di ricettazione e smistamento della refurtiva in una ditta di stoccaggio di materiali ferrosi a Montesilvano.

I malviventi facevano la spola tra le aziende derubate e la base logistica (la casa di uno dei sette) e da questa al sito di stoccaggio con automobili prese a noleggio. Tra cantieri e ditte edili prese di mira più volte dai ladri di rame e materiale ferroso c'erano la Edilcema di Popoli il 23 maggio 2018, l'Euredil 2000 srl di Tocco da Casauria vittima di 6 furti, la Prima srl di Popoli e la discoteca Bliss dell'Aquila dalla quale sono stati rubati ingenti quantitativi di superalcolici e attrezzature per illuminazioni.

Gli arrestati in carcere e ai domiciliari e destinatari di perquisizione sono Marco De Marchi, 59 anni di Popoli, Guglielmo Covitti, 66 anni di Popoli, Giuseppe D'Alfonso, 56 anni di Popoli e Francesco Marzano, 28 anni di Marzano. I tre indagati sono V.G.L. 24 anni, G.F., 47 anni e D.F., 46 anni questi ultimi due fungevano da ricettatori . Le basi logistiche erano due: una a Popoli ed una a Torre de' Passeri.

Il totale della refurtiva dei vari colpi messi a segno ha un valore complessivo superiore a 100mila euro. Nel corso dell'operazione è stato recuperato un veicolo in uso all'associazione oltre a un quintale di rame asportato da una delle ditte depredate. È stata inoltre sottoposta a sequestro preventivo la ditta individuata in via Egitto a Montesilvano quale punto di ricettazione della refurtiva che verrà chiusa temporaneamente.