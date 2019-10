Furti e raggiri agli anziani: in manette anche giovane donna pescarese

Una 20enne di Pescara S.C. è stata arrestata assieme ad altre due donne abruzzesi per aver messo a segno decine di furti in abitazioni di persone anziane. La banda tutta al femminile è stata sgominata dai carabinieri di Rieti ed operava in Abruzzo, nelle Marche e nel lazio. Il bottino complessivo dei colpi supera i 50 mila euro.

La pescarese è finita ai domiciliari, assieme ad una 40enne di Martinsicuro mentre una 28enne sempre residente a Martinsicuro è finita in carcere. Le donne sono tutte già note alle forze dell'ordine per reati predatori.Le indagini sono partite a seguito di un furto compiuto ai danni di una 85enne di Antrodoco. Il modus operandi è quello classico per raggirare e derubare anziani: fingendosi amiche dei figli o dei nipoti, entravano in casa e dopo aver conquistato la fiducia della vittima ripulivano la camera da letto rubando oro, gioielli e contanti. Tutte le vittime hanno più di 80 anni. Spesso si spacciavano per dipendenti pubbliche e del Comune che dovevano effettuare controlli.

Gli anziani si accorgevano dei furti quando ormai le donne erano lontane ed avevano già effettuato dei prelievi al bancomat con le carte rubate. La giovane pescarese dovrà rispondere anche di spaccio di droga: con i proventi dei furti infatti aveva acquistato ingenti quantitativi di stupefacenti rivenduti poi ad acquirenti con cifre che si aggiravano anche attorno ai 3.000 euro per singolo cliente.