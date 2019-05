Dalla Puglia a Pescara mettono a segno due furti in una notte: arrestati tre giovani ladri

Sono arrivati da Foggia a Pescara per mettere a segno dei furti, ma sono stati identificati ed arrestati dalla Polizia. In manette sono finiti tre giovani foggiani, P.P. 20enne D.C.C. 17enne e L.A. 17enne. La squadra volante ha ricevuto la segnalazione di un intrusione in un'attività commerciale da parte dei titolari , informati tramite l'alert del sistema dl'allarme. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che ignoti si erano introdotti nell'attività rubando circa 500 euro in contanti dalla cassa. I poliziotti a quel punto hanno esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza, che mostravano tre ragazzi giovani giunti a bordo di biciclette.

A quel punto sono iniziate le ricerche e poco dopo i tre sono stati notati vicino alla stazione, arrivando in bicicletta e probabilmente in attesa di salire su un treno diretto a Foggia. Perquisiti, avevano in tasca di monete e banconote. Poco dopo al 113 è arrivata la segnalazione di un'altro furto commesso in un'attività commerciale di Corso Vittorio, dove erano state asportate banconote e monete per 400 euro, materiale rinvenuto in un borsello di uno dei ragazzi. Il maggiorenne è finito in carcere mentre i due minori sono stati accompagnati nel Centro di Prima Accoglienza a disposizione della procura minorile.