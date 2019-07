Sale sul Pescara-Parma e deruba due capotreni, preso ragazzo di 15 anni

Ragazzino terribile sul treno Frecciabianca 8806 partito dalla stazione di Pescara e diretto a Parma.

Un giovane di soli 15 anni si è infatti reso responsabile di due furti nel corso del viaggio.

Il 15enne ha prima rubato i soldi del portafoglio di un capotreno con i quali ha acquistato il biglietto e poi ha anche fatto colazione nel vagone ristorante.

Non contento, dopo aver superato la stazione di Bologna, è entrato nello scompartimento di un altro capotreno e gli ha rubato il tablet di servizio, per poi abbandonarlo in bagno e cercare di sviare le indagini, indicando proprio al capotreno una persona, inesistente, vestita di scuro che si sarebbe allontanata con lo strumento tecnologico.

Ma il ragazzo, G.P. le sue iniziali, è stato però identificato e denunciato al tribunale dei Minori di Bologna per furto aggravato continuato ed è stato riaffidato alla comunità minorile in cui vive in Abruzzo.