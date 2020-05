Ruba 2 bici a Porta Nuova nel giro di pochi minuti, ladro arrestato dalla polizia [FOTO]

Due biciclette rubate nel giro di pochi minuti nella zona di Porta Nuova a Pescara, prima in via D'Avalos e poi nella zona di viale Pindaro ieri, lunedì 25 maggio.

Ma l'autore dele furto, N.G.A. di 31 anni del Pescarese, è stato bloccato e tratto in arresto dalla polizia mentre si stava allontanando con le 2 bici.

Gli agenti del reparto prevenzione crimine hanno rintracciato il 31enne dopo la segnalazione di un residente che l'aveva notato mentre stava rompendo la catena della prima bici da una rastrelliera.

Grazie alla descrizione fornita i poliziotti hanno fermato e arrestato il ladro. Questa mattina c'è stata la convalida dell'arresto in direttissima per furto in abitazione (visto che il primo mezzo è stato rubato da un parcheggio condominiale chiuso) e per furto aggravato (per la seconda bicicletta perché esposta alla pubblica fede) il tutto aggravato in quanto continuato nel medesimo disegno criminoso e poi anche per l'articolo 4 legge reale per i coltelli che aveva al seguito.

La pena è stata patteggiata a due anni e sospesa. Il 31enne era già noto alle forze dell'ordine.

Se la prima bici è stata restituita al legittimo proprietario resta da individuare quello della seconda e per questa ragione è stata diffusa la fotografia che vedete di seguito. Chi dovesse riconoscere il mezzo a 2 ruote può rivolgersi alla Questura.

