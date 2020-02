Furti in auto nei centri commerciali, due arresti: i ladri avevano colpito anche a Pescara

In manette due napoletani di 40 e 60 anni, che sono stati fermati per ricettazione nei giorni scorsi dagli agenti di Fano. La modalità era sempre la stessa: rompevano un finestrino o bloccavano la chiusura automatica, per poi 'ripulire' le macchine