Furti d'auto, sgominata banda che ha messo a segno 36 colpi: 7 in Abruzzo

I carabinieri di Macerata in collaborazione con i colleghi di Cerignola hanno tratto in arresto 4 persone accusate di furti d'auto di grossa cilindrata.

I militari dell'Arma, come riferisce FoggiaToday, hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di 4 soggetti (di cui 3 pugliesi e 1 di origini rumene di 21, 25, 36 e 30 anni), residenti tra i comuni di Cerignola e San Ferdinando di Puglia.

La richiesta dei provvedimenti restrittivi è della Procura della Repubblica e sono stati accolti dal giudice del tribunale.

L’indagine è stata avviata lo scorso maggio, quando a Macerata sono stati denunciati i primi furti di autovetture. Al termine dell'attività investigativa, durata 5 mesi, sono stati accertati 36 furti di auto, in località vicine all'autostrada A14: 24 nelle Marche, 7 in Abruzzo, 5 in Emilia Romagna, con un profitto illecito di 500 mila euro. I carabinieri sono partiti dal controllo del traffico telefonico transitato su tutte le celle dei luoghi in cui erano avvenuti i furti: analizzati 2 milioni di contatti telefonici per ricostruire gli spostamenti della banda.

Gli indagati partivano orientativamente nella tarda serata da Cerignola per raggiungere nel pieno della notte città prossime alle uscite autostradali dell’A14 delle regioni Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna; quindi spegnevano i telefoni che poi accendevano e utilizzavano quasi esclusivamente dopo i raid notturni. Giunti in loco individuavano l’obiettivo (un’auto e a volte anche più macchine nella stessa notte), per lo più Volkswagen Golf, Up, Tiguan, Audi A3, Seat Leon e Ibiza.