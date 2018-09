Furgone colpito dai calcinacci sull'Asse attrezzato, Anas: "Nessun problema di stabilità del ponte"

Nessun problema di stabilità del ponte dell'Asse attrezzato dal quale ieri, giovedì 6 settembre, si sono staccate porzioni di calcinacci poi finiti sul parabrezza (lesionato) di un furgoncino, una Fiat Fiorino.

A farlo sapere è l'Anas, che gestisce il tratto stradale, in seguito ai controlli che tecnici e operai hanno eseguito ieri.

L'Anas riferisce di essersi subito portata sul posto dell'accaduto dopo la segnalazione ricevuta dalla polizia stradale ma di non ritrovato «nè la presenza di calcinacci sul piano viabile nè la presenza del presunto veicolo danneggiato in prossimità dell’opera, il cui conducente non avrebbe dunque atteso l’intervento della polizia stradale, come auspicabile».

L'Anas aggiunge anche di aver:

«proceduto all’ispezione visiva del ponte senza però ravvisare alcuna imperfezione delle pareti dell’opera. Tale valutazione è stata in seguito confermata dai tecnici Anas in un successivo sopralluogo che hanno inoltre verificato la perfetta staticità e stabilità dell’opera».

Infine l'Anas conclude sottolineando come «al momento del presunto evento sul sovrastante cavalcavia erano in corso lavori di pavimentazione e non può affatto escludersi che a danneggiare il parabrezza del veicolo siano stati, non calcinacci distaccatisi dall’opera, bensì piccoli frammenti presenti sul sovrastante piano viabile».