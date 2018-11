"Furbetti del cartellino": revocate dal Tribunale le sospensioni dal lavoro

Il gip Colantiono del Tribunale di Pescara, ha revocato le misure interdittive di sospensione dal posto di lavoro per i sette dipendenti della società "Provincia e Ambiente" accusati di assenteismo e di aver timbrato in modo irregolare i cartellini per certificare le proprie presenze sul posto di lavoro o quelle dei colleghi.

Pur restando forti indizi di colpevolezza, il giudice dopo gli interrogatori ha sottolineato come gli indagati abbiano in parte ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver agito con superficialità in quanto non avevano piena consapevolezza di prestare attività lavorativa per un ente di rilevanza pubblicistica e promettendo di voler adeguare la propria condotta a quanto richiesto per il ruolo ricoperto rispettando orari e turni di lavoro.

Il giudice ha poi concluso che “può ragionevolmente affermarsi che i presidi di rilevamento predisposti presso la sede dell’ente (idonei a garantire un effettivo controllo degli orari di lavoro di ciascun dipendente) ed il chiaro monito espresso dall’ordinanza cautelare, costituiscano elementi che inducono a ritenere che gli indagati, per il futuro, si asterranno dal reiterare analoghe condotte di reato”.

Gli indagati sono accusati a vario titolo di falsita’ materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsita’ ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, truffa aggravata e violazioni norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in concorso, peculato. Sono indatate anche altre 10 persone che però non erano state sottoposte alle misure di interdizione.