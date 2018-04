Omicidio Russo: oggi i funerali, convalidato l'arresto di Mucciante

I funerali di Salvatore Russo si terranno oggi, 29 aprile, ‪alle 16.30 nella chiesa di San Giuseppe, in via Matese. Intanto è durato un'ora e mezza l'interrogatorio di Roberto Mucciante, il 51enne arrestato il 25 aprile scorso per aver ucciso la vittima con 38 coltellate (stando a quanto riscontrato durante l'esame autoptico) per questioni condominiali.

Il Gip del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo, al termine dell'interrogatorio, ha convalidato l'arresto di Roberto Mucciante e disposto che resti in carcere a San Donato. L'uomo avrebbe, nella sostanza, detto di essere esasperato dai rumori che, il giorno prima dell'omicidio, provenivano dall'appartamento di Russo, posto al piano sopra al suo.

"Il mio assistito - ha detto al termine l'avvocato Gianluigi Amoroso, uno dei due difensori di Mucciante - ha risposto alle domande del giudice e stiamo valutando ora eventuali istanze difensive".

La famiglia di Salvatore Russo, sposato e padre di quattro figli, è assistita dall'avvocato Andrea Cocchini. Russo aveva 58 anni e lavorava come muratore.