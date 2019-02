L'ultimo saluto a Luciano Papa, ecco quando ci saranno i funerali

Tutto pronto per l’ultimo saluto a Luciano Papa, ex campione di salto in alto e balneatore pescarese morto a 68 anni all'ospedale di Chieti dopo un volo dall'undicesimo piano. I funerali dell'uomo si terranno lunedì 18 febbraio alle ore 10 nella chiesa di Sant’Antonio, a Pescara.

Papa, già titolare dello stabilimento "Plinius" sul lungomare nord, era ricoverato per problemi polmonari che avevano acuito il suo stato depressivo. Un biglietto lasciato sul comodino, nel reparto di Medicina generale, non ha purtroppo lasciato dubbi sul decesso volontario.