Imprenditore impiccatosi a Montesilvano, è il giorno dell'ultimo saluto

L'uomo si è suicidato domenica scorsa in casa di un suo amico, in via Tasso, in preda alla disperazione per essere rimasto senza lavoro e senza famiglia. Le esequie funebri si terranno oggi pomeriggio, alle ore 15.30, nella chiesa di Sant'Antonio