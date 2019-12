Picchetto d'onore e tanta commozione per l'ultimo saluto al finanziere Gianfranco Bellini - FOTO

Tanta commozione per l'ultimo saluto a Gianfranco Bellini, il finanziere di 54 anni morto in un incidente stradale la mattina del 27 novembre scorso sull'asse attrezzato, a poca distanza dall'uscita di piazza Unione. Alle 15 di oggi 1 dicembre sono stati celebrati i funerali nella basilica dei Sette Dolori.

Picchetto d'onore da parte dei colleghi del comando provinciale delle fiamme gialle di Pescara alla presenza dei vertici della guardia di Finanza pescarese ed abruzzese. La bara, avvolta dal tricolore, è stata accolta da un grande applauso all'uscita dalla chiesa dopo la funzione religiosa.

Intanto l'autopsia aveva già chiarito che Bellini è morto sul colpo per il violentissimo impatto avuto contro il guardrail dopo la caduta dalla sua moto, una Kawasaki 600. La procura ha aperto un fascicolo per verificare che non vi siano responsabilità da parte di chi gestisce la manutenzione del tratto stradale dove è avvenuta la tragedia.