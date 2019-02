Lutto cittadino a San Valentino in a.c. per i funerali di Emidio Astrologo

Lutto cittadino ieri pomeriggio, sabato 23 febbraio, a San Valentino in Abruzzo Citeriore per i funerali di Emidio Astrologo, il giovane di 28 anni morto martedì scorso mentre faceva ritorno a casa dopo una serata passata in compagnia della fidanzata.

A ordinare il lutto cittadino per ieri pomeriggio, con bandiere a mezz'asta e attività commerciali chiuse, è stato il sindaco Antonio D'Angelo.

Come si legge nell'ordinanza, l'improvvisa morte del 28enne ha scossa tutta la comunità sanvalentinese e in particolare i giovani del paese.

Astrologo è stato ritrovato senza vita nella sua automobile finita fuori strada mentre tornava a San Valentino.