Coniugi morti a Siracusa, ecco quando ci saranno i funerali

I funerali di Armando Tropea e Maria Pia Reale si terranno martedì 6 agosto, alle ore 10, nella chiesa di Santa Rita a Siracusa. Sarà dunque in Sicilia l'ultimo saluto ai coniugi 62enni che venerdì sera, intorno alle 20.30, sono morti in un tragico incidente stradale avvenuto in via Elorina, a Siracusa.

Entrambi originari del capoluogo siciliano, Tropea e Reale vivevano a Città Sant'Angelo: lui lavorava in un'agenzia pubblicitaria, lei era un insegnante. Erano tornati a Siracusa per le vacanze.