Funerali carabiniere morto suicida, tutto pronto per l'ultimo saluto

Si terranno oggi, 17 gennaio, i funerali del carabiniere del Noe morto suicida a 45 anni dopo essersi sparato un colpo di pistola in ufficio nei giorni scorsi.

È tutto pronto, dunque, per l'ultimo saluto al giovane militare, che andrà poi a riposare nel cimitero di Casalincontrada.

Le esequie sono previste questa mattina alle ore 10,30 nella chiesa dello Spirito Santo. Ieri è stato dato il nulla osta alla sepoltura, con la restituzione della salma alla famiglia.

Non si saprà mai per quale drammatica ragione l'uomo abbia deciso di porre fine alla sua vita in modo così tragico. La redazione de IlPescara si unisce al cordoglio dell'Arma, esprimendole vicinanza in un momento così triste e difficile.