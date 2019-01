Fumo nella galleria della Circonvallazione, paura tra gli automobilisti

Paura tra gli automobilisti che oggi pomeriggio, martedì 15 gennaio, si sono trovati a percorrere la circonvallazione che da Francavilla al Mare porta a Pescara.

Infatti molti di essi, poco prima delle ore 17, entrando nella galleria "Le Piane" si sono trovati davanti una coltre di fumo.

Spaventati che dentro al tunnel ci fosse un incendio in atto di uno dei veicoli e peggio ancora a seguito di un incidente stradale, molti automobilisti, presi dal panico, hanno preferito fare un'inversione di marcia per tornare indietro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. A provocare il fumo non è stato però un incendio ma uno dei residenti della zona che stava dando fuoco a delle sterpaglie e il fumo che ne è derivato è entrato nella galleria creando così problemi a chi transitava lungo la strada.

L'uomo è stato identificato e multato dalla polizia locale di Francavilla al Mare per il mancato rispetto del regolamento comunale in materia che disciplina quando è possibile bruciare le sterpaglie.