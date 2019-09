Fumo in ospedale ed in uno studio dentistico: controlli e multe del Nas di Pescara

Controlli e sanzioni da parte dei carabinieri del Nas di Pescara per verificare il rispetto della norma sul divieto di fumo, in particolare negli edifici pubblici e negli studi medici. Due visitatori di un ospedale del Pescarese sono stati sorpresi a fumare nonostante il divieto e per questo sono stati sanzionati.

Multato anche uno studio odontoiatrico dove non era presente il cartello obbligatorio per il divieto di fumare. Anche in questo caso, come nel precedente, i responsabili sono stati segnalati all'autorità amministrativa.