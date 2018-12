Si rompe tubo del gas, evacuato intero palazzo

Un intero palazzo evacuato per una fuga di gas a Pescara.

È quanto accaduto ieri pomeriggio, mercoledì 19 dicembre, in via Tavo nel rione di Rancitelli.

In particolare, si è resa necessaria l'evacuazione di uno dei palazzi del cosiddetto "Ferro di Cavallo".

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, la fuga di gas sarebbe partita in seguito alla rottura accidentale di una tubatura all'interno di un appartamento nel quale erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che gli addetti della società del gas. Oltre agli agenti della polizia muncipale.

Nel giro di un paio di ore il guasto è stato riparato e la situazione è tornata alla normalità con i condomini che hanno potuto fare rientro nelle case.