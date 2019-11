Paura in centro per una fuga di gas, evacuato palazzo in via Milano - FOTO

Momenti di paura ed apprensione nella mattinata odierna a Pescara per una fuga di gas in pieno centro. Il palazzo fra via Milano e via Ravenna, dove ha sede la Ugl, è stato infatti evacuato dai vigili del fuoco. Sul posto anche i tecnici di Pescara Distribuzione Gas per le verifiche del caso.

Alcuni residenti avevano riferito verso le 9 di questa mattina di aver sentito un forte odore di gas. L'accesso da via Ravenna e via Milano è stato bloccato con il nastro. Dopo aver effettuato le verifiche, i residenti sono stati fatti rientrate nel palazzo.