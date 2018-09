Nasconde un fucile a canne mozze senza matricola dietro un mobile, 37enne arrestato [FOTO]

Un uomo è stato tratto in arresto questa mattina all'alba, sabato 22 settembre, a Penne dai carabinieri della locale Compagnia diretti dal capitano Giovanni De Rosa.

In particolare, i militari dell'Arma hanno perquisito la casa di Graziano Della Marra, già noto alle forze dell'ordine, 37 anni residente a Penne.

Nel corso del controllo è stato rinvenuto, nascosto dietro un mobile da soggiorno all’interno di una delle camere dell’abitazione un fucile semiautomatico da caccia calibro 12 modificato e reso a canne mozze, verosimilmente per occultarlo e trasportalo più facilmente nonché una cartuccia a palettoni esplosa e della sostanza stupefacente del tipo hascish.

Il fucile, risultato privo di matricola, è stato posto sotto sequestro e verrà sottoposto ad accertamenti balistici e di risalto della matricola, mentre il 37enne è stato arrestato per detenzione illegale di arma e per ricettazione e accompagnato nel carcere di San Donato a Pescara.

«L'operazione odierna», fanno sapere dalla Compagnia di Penne, «scaturisce dal costante controllo che l'Arma svolge sul territorio in particolar modo nei riguardi di quei soggetti che per i loro precedenti giudiziari sono periodicamente tenuti in considerazione».

Gallery