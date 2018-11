Maxi frode fiscale da 85 milioni: coinvolta anche Pescara

Maxi frode fiscale da 85 milioni di euro che vede coinvolta anche Pescara. Importante operazione della Guardia di Finanza di Isernia che ha eseguito questa mattina sette misure cautelari per altrettanti soggetti fra imprenditori, professionisti e collaboratori amministrativi di società con sedi a Roma (RM), Isernia (IS), Giugliano in Campania (NA), Villaricca (NA), San Severo (FG), Pescara (PE), Guardiaregia (CB), Piedimonte Matese (CE), Apricena (FG).

Sequestrati beni per 24 milioni di euro, ed eseguite diverse perquisizioni nelle rispettive regioni. L'operazione, frutto di anni di indagini, ha coinvolto oltre 100 militari.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO