“Friday for Future”, centinaia in piazza a Pescara per lo sciopero per il clima [FOTO]

Sono centinaia gli studenti delle scuole pescaresi che questa mattina, venerdì 15 marzo, stanno partecipando allo sciopero globale per il clima nell'ambito della manifestazione internazionale "Friday for Future" che segue le orme della sedicenne svedese Greta, alla quale potrebbe essere anche assegnato il Premio Nobel.

I giovani pescaresi si sono radunati in piazza Italia davanti al palazzo del Comune di Pescara.

«Una importantissima manifestazione», sottolinea Saverio Gileno, rappresentante alla Consulta per il Liceo Classico ed esponente di Ginestra, «invertire il modello di sviluppo non è più una ipotesi, è necessario e domani in tutto il mondo centinaia di migliaia di persone lo grideranno».

L'obiettivo della manifestazione è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici ed il surriscaldamento globale che potrebbe portare a conseguenze devastanti già entro la fine del secolo.

Gli organizzatori del movimento "Fridays for Future" spiegano: