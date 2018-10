Francavilla: operaio minaccia il suicidio per uno stipendio arretrato

Momenti di tensione questa mattina a Francavilla al Mare, dove un operaio della De Francesco Costruzioni ha minacciato il suicidio a causa di una somma arretrata non pagata. L'operaio, originario di San Severo, è arrivato questa mattina in Comune chiedendo di poter ricevere lo stipendio arretrato di circa 720 euro. Ha parlato prima con la segretaria comunale e poco dopo con il titolare della ditta. Dopo il colloquio, verso le 11, ha deciso di salire sul cornicione minacciando di buttarsi come fece un suo collega lo scorso 1 agosto. L'operaio ha lavorato nel cantiere per la ristrutturazione del Comune fino ad agosto.

Dopo una ventina di minuti è sceso dopo l'intervento dei carabinieri e dell'assessore Rocco Albertini ricevendo anche la somma che gli spettava. E' stato anche medicato dal 118 in quanto si è ferito sbattendo la testa mentre saliva sul cornicione.