Francavilla: lancia la figlia dal viadotto dell'autostrada e minaccia il suicidio

Dramma della disperazione e della follia sull'autostrada A14. Un uomo, di cui non si conoscono le generaltà, si è fermato con la sua automobile lungo la carreggiata sud lanciando la figlia dal viadotto nel territorio fra Francavilla al Mare e Torrevecchia Teatina. Subito dopo si è posizionato sul guard rail minacciando di lanciarsi.

Sul posto sono presenti i soccorsi del 118, la Polizia Stradale ed i vigili del fuoco. L'elicottero del 118 per ora non è potuto atterrare sulla carreggiata. Non si conosce ancora la sorte della ragazza.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO